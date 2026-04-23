H Πάφος FC που πήρε τη σκυτάλη από την Ομόνοια και το διαχρονικό σερί του ΑΠΟΕΛ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τα σερί παρουσιών σε τελικούς του Κυπέλλου και ποιες ομάδες κατάφεραν να καταγράψουν συνεχόμενες παρουσίες

Η πρώτη φιναλίστ του κυπέλλου Coca Cola για τη σεζόν 2025-26 είναι η Πάφος FC, η οποία περιμένει τον αντίπαλό της για τον τελικό, που θα προκύψει από το ζευγάρι Απόλλων – ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα της Λεμεσού να έχει το προβάδισμα μετά το 4-2 στον πρώτο αγώνα.

Όποια και να είναι η αντίπαλός της, σίγουρα θα προκύψει ένα καινούργιο ζευγάρι στα χρονικά της διοργάνωσης. Για την παφιακή ομάδα είναι η τρίτη συνεχόμενη, και γενικότερα, παρουσία στο φινάλε του θεσμού και θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο κυπέλλου.

Με την τρίτη σερί παρουσία στον τελικό, η Πάφος FC πήρε τη σκυτάλη από την Ομόνοια, η οποία ήταν η προηγούμενη ομάδα που είχε καταγράψει συνεχόμενες παρουσίες στον τελικό, συμμετέχοντας σε αυτόν, επίσης τρεις σερί χρονιές και συγκεκριμένα από το 2022 μέχρι το 2024.

Η πρωτιά της Ομόνοιας

Οι πράσινοι είναι κι αυτοί που διατηρούν το ρεκόρ των συνεχόμενων παρουσιών στον τελικό, από το 1961-62, οπότε και προστέθηκε το όνομα της χορηγού εταιρείας Coca Cola. Η ομάδα της Λευκωσίας έφθασε μέχρι το τέλος τέσσερις συνεχόμενες φορές από το 1980 μέχρι το 1983, ενώ μετρούν άλλο ένα σερί, με τρεις παρουσίες από το 1990 ως το 1992.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κι άλλες ομάδες με τρεις συνεχόμενες παρουσίες. Ο Απόλλωνας το έκανε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις (1964-67, 2016-2018) και από μία η Ανόρθωση (1962-1964), η ΑΕΛ (1987-1989) και ο ΑΠΟΕΛ (1995-1997).

Το ρεκόρ όλων των εποχών ο ΑΠΟΕΛ

Πάντως, γενικότερα από την αρχή του θεσμού, την περίοδο 1934-1935, το ρεκόρ κατέχει ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι συμμετείχαν σε έξι σερί τελικούς από το 1941-1949, με την υποσημείωση ότι μετά τον πρώτο τελικό, τις επόμενες τρεις χρονιές (1942-44) δεν είχε διεξαχθεί η διοργάνωση λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και με την επιστροφή στη δράση ο ΑΠΟΕΛ μέτρησε άλλες πέντε παρουσίες σε τελικό.

Πριν από το 1961-62, συνεχόμενες παρουσίες κατέγραψαν επίσης ο Τραστ που έπαιξε στους πρώτους τέσσερις τελικούς της διοργάνωσης (1935-38), όπως και η ΑΕΛ που ήταν σε τελικό από το 1938 μέχρι το 1941. H Τσετίν Καγιά είχε τρεις συνεχόμενους τελικούς από το 1952 μέχρι το 1954.

