Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (24/04)
ΓΗΠΕΔΟ
Cytavision 1
19:00 Αpollon Ladies - Άρης (Τ)
Cytavision 2
17:00 ΠΑΕΕΚ - Καρμιώτισσα
Cytavision 3
22:00 Σάντερλαντ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
21:45 Νάπολι - Κρεμονέζε
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid
Cytavision 6
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 8
22:00 Mπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 2
21:45 Μπρεστ - Λανς
Cablenet Sports 3
20:00 Bόλεϊ (γ): Oλυμπιάδα Ν. - ΑΕΛ (Τ)
Novasports Prime
21:00 Μπαρτσελόνα - Μονακό
Novasports 2
19:30 Καϊζεσλάουτερν - Μπράουνσβάιγκ
Novasports 3
21:30 Λειψία - Oυνιόν Βερ.
Novasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 – Madrid