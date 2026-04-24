Ανατροπή στον ΑΠΟΕΛ: Προς παραμονή ο Πάμπλο Γκαρσία!

Αλλαγή δεδομένων προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες ώρες!

Κατά τη χθεσινή μέρα (23/04) οι διαβουλεύσεις ήταν έντονες μεταξύ των μελών της διοίκησης, ώστε να αποφασιστεί η επόμενη μέρα, στην οποία… δεν συμπεριλαμβανόταν ο Πάμπλο Γκαρσία.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων βρέθηκε στο στόχαστρο και οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πρόωρο διαζύγιο, καθώς τόσο η αγωνιστική εικόνα των τελευταίων εβδομάδων όσο και η έντονη αντίδραση του στο φινάλε του ημιτελικού με τον Απόλλωνα, τον έφεραν σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο, το νεότερο που προκύπτει κάνει λόγο για παραμονή του στο τιμόνι του ΑΠΟΕΛ! Η διοίκηση φαίνεται πως αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και να κλείσει τη σεζόν με τον Γκαρσία.

Ο Χάρης Φωτίου ζύγισε τα δεδομένα, άκουσε τους προβληματισμούς των συνεργατών του αλλά και του κόσμου, όμως φαίνεται πως έκρινε πως η παραμονή του 48χρονου είναι η σοφότερη απόφαση.