Ο Μαρτίνς και το «χτίσιμο»

Η προσοχή όλων στην ΑΕΛ είναι στη ρεβάνς της 22ης Απριλίου κόντρα στην Πάφο FC, όπου καλείται να ανατρέψει το 1-2 του πρώτου αγώνα. Η ομάδα της Λεμεσού έδειξε πως μπορεί να κάνει τη ζημιά, ωστόσο η δική της αποτελεσματικότητα αλλά και η συγκέντρωση στα μετόπισθεν θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Οι γαλαζοκίτρινοι ρίχνουν παράλληλα… κλεφτές ματιές και στη νέα αγωνιστική περίοδο, όσον αφορά στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του πλάνου. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και οι συνεργάτες του έκαναν υπερπροσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια ώστε η ΑΕΛ να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο, όμως τώρα τα δεδομένα είναι σαφώς πιο ενθαρρυντικά και μπορεί να έχει βλέψεις για πρωταγωνιστική πορεία.

Πρώτο κεφάλαιο το οποίο αναμένεται πως θα κλείσει, είναι αυτό που αφορά στον Ούγκο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων και η παραμονή του κερδίζει έδαφος, ανεξάρτητα με τη πορεία της ΑΕΛ στο κύπελλο. Έτσι κι αλλιώς αν το κατακτήσει η ομάδα της Λεμεσού, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα.

Έπειτα, υπάρχουν πολλά συμβόλαια που ολοκληρώνονται κι έτσι η τεχνική ηγεσία θα κληθεί να αποφασίσει ποιους θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ και ποιες θέσεις χρήζουν… ριζικών αλλαγών.

Τα συμβόλαια που λήγουν είναι τα εξής: Οτσόα, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμουε, Κονσεϊσάο, Φραντζής, Φιλιώτης, Ζντρασκόφσκι, Γκλάβσιτς, Παπαφώτης, Ζντράντι και Φορεστιέρι. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο δανεισμός των Μασέκο και Σαβό.