Μπάλντγουιν: «Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ»
Ο Γουέιντ Μπάλντουιν αντέδρασε στην ανάδειξη του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, λέγοντας πως η EuroLeague, αγνοεί τη Φενέρμπαχτσε.
Μετά τον Έντι Ταβάρες, ο Γουέιντ Μπάλντουιν αντέδρασε και αυτός με τη σειρά του, για την ανάδειξη του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως ο Νίκολα Μέλι δεν πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά.
«Άρα ο καλύτερος αμυντικός, στην καλύτερη αμυντικά ομάδα της EuroLeague, δεν είναι ο καλύτερος της χρονιάς. Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα βραβεία, αγνοώντας τη Φενέρ».
Σημειώνεται πως ο Νίκολα Μέλι πήρε τη δεύτερη θέση στη σχετική κατηγορία.
