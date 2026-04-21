Cyprus League By Stoiximan: Το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές Μαΐου

Ορίστηκε το πρόγραμμα τις 6 Μαΐου

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 7η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και την 5η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.

Α’ όμιλος / 6η αγωνιστική

Σάββατο, 2 Μαΐου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης

Κυριακή, 3 Μαΐου

17:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ

19:00 Απόλλων – Πάφος FC

Β’ όμιλος / 5η αγωνιστική

Παρασκευή, 1 Μαΐου

19:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 2 Μαΐου

17:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – ΑΕΛ

19:00 Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου

Α’ όμιλος / 7η αγωνιστική

Τετάρτη, 6 Μαΐου

19:00 Άρης – ΑΠΟΕΛ

19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 ΑΕΚ - Απόλλων

 

 

 

