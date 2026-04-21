Cyprus League By Stoiximan: Το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές Μαΐου
Ορίστηκε το πρόγραμμα τις 6 Μαΐου
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 7η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και την 5η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.
Α’ όμιλος / 6η αγωνιστική
Σάββατο, 2 Μαΐου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης
Κυριακή, 3 Μαΐου
17:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ
19:00 Απόλλων – Πάφος FC
Β’ όμιλος / 5η αγωνιστική
Παρασκευή, 1 Μαΐου
19:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας
Σάββατο, 2 Μαΐου
17:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – ΑΕΛ
19:00 Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου
Α’ όμιλος / 7η αγωνιστική
Τετάρτη, 6 Μαΐου
19:00 Άρης – ΑΠΟΕΛ
19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΕΚ - Απόλλων