Ροθάδα: «Δυστυχώς δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας»

Απογοητευμένος ο Ροθάδα μετά την ήττα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις μετά το χαμένο παιχνίδι από την Ομόνοια και αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη μάχη της Ευρώπης.

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στην Ομόνοια, πήρε μια σημαντική νίκη καθώς πήραν σημαντική διαφορά. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε τις ευκαιρίες, ο αντίπαλος δεν έφτιαξε φάσεις. Δυστυχώς κάναμε ένα λάθος και μείναμε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο, προσπαθήσαμε όμως δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας. Ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο δεχθήκαμε και το δεύτερο γκολ».