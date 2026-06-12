ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρχισε η αναβάθμιση στην ΑΕΚ - Τότε έκανε... κλικ στον Ρόκα ο Λαγιούνι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Άρχισε η αναβάθμιση στην ΑΕΚ - Τότε έκανε... κλικ στον Ρόκα ο Λαγιούνι

Πρόκειται για… πολυταξιδεμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κουβαλά πάμπολλες εμπειρίες

Ένα 24ωρο μετά το ρεπορτάζ του «Π» ότι η ΑΕΚ χρειάζεται σοβαρή αναβάθμιση στα εξτρέμ, ήλθε το φιρμάνι για την καταρχήν συμφωνία με τον 33χρονο (3/10/92) Τυνήσιο ακραίο επιθετικό, Αμόρ Λαγιούνι, για συνεργασία δύο χρόνων. Ο ποδοσφαιριστής, που έχει ασυνήθιστο ύψος για εξτρέμ (1.91), αναμένεται στην Κύπρο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Λαγιούνι γεννήθηκε στη Σουηδία και στα πρώτα στάδια της καριέρας του αγωνίστηκε στις Dalkurd FF, Falu FK, IK Brage (62 συμμετοχές, 12 γκολ) καθώς και στην Degerfors IF (28 συμμετοχές, 4 γκολ, 4 ασίστ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Νορβηγία με τις Elverum Fotball (16 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ) και FK Bodø/Glimt (63 συμμετοχές, 15 γκολ, 17 ασίστ), στην Αίγυπτο με την Pyramids FC (21 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ), εκ νέου στη Νορβηγία με τη Vålerenga Fotball Elite (52 συμμετοχές, 11 γκολ, 11 ασίστ), στην Αυστραλία με τη Western Sydney Wanderers (11 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ), ενώ τα τρία τελευταία χρόνια επέστρεψε στη Σουηδία αγωνιζόμενος με την BK Häcken, όπου κατέγραψε 100 συμμετοχές, 25 γκολ και 23 ασίστ.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Häcken, τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase Conference League (1-1), ο Λαγιούνι αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Σε εκείνον τον αγώνα έκανε κλικ στον Τσάβι Ρόκα. Πρόκειται για… πολυταξιδεμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κουβαλά πάμπολλες εμπειρίες αγωνιζόμενος σε πρωταθλήματα τριών ηπείρων. Είναι διεθνής με την Εθνική Τυνησίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ).

Ενίσχυση στο τμ. φυσικής απόδοσης

Εξάλλου, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τον Ισπανό Χουάν Τορίχο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης και ιατρικού επιτελείου για τα επόμενα δύο χρόνια. Όπως ανακοινώθηκε, ο Τορίχο διαθέτει μία ιδιαίτερα πλούσια και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Valencia CF, όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθυντής μεθοδολογίας και επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης. Ακολούθως εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του ισπανικού συλλόγου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της La Liga, του Κυπέλλου UEFA και του UEFA Super Cup. Στη συνέχεια κατείχε σημαντικές θέσεις στα τεχνικά επιτελεία των Maccabi Tel Aviv, Brighton & Hove Albion και άλλων ομάδων, ενώ συνεργάστηκε με καταξιωμένους προπονητές, μεταξύ αυτών και με τον Unai Emery.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα, χωρίς νικητή!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Γ. Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Όρθια η Σ.Αραβία του Δώνη απέναντι στην Ουρουγουάη

World Cup 2026

|

Category image

«Σκληρό καρύδι» η Αίγυπτος, κράτησε στην ισοπαλία το Βέλγιο

World Cup 2026

|

Category image

Ησυχία πριν την... καταιγίδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτος Γιούργκεν Κλοπ: «Κλείνω τα 59 και παραμένω ηλίθιος!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεύτερη φετινή νίκη του Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έδειξε τις προθέσεις του

ΑΕΚ

|

Category image

Με βασικό τον Βοζίνια και αλλαγή τον Σεμέδο, το Πράσινο Ακρωτήρι σόκαρε την Ισπανία!

World Cup 2026

|

Category image

Εξέλιξη με Ντιουνκού στην Ομόνοια που ξεκαθάρισε... τις ελλείψεις στο παζλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρνητικός για Ανόρθωση ο Όλτρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νέο Ρεκόρ Κύπρου και Ελλάδας για τη Σάββια Χατζηχαραλάμπους

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Zakarin και Meteleva θριάμβευσαν ξανά στον αγώνα ποδηλατικής ανάβασης «0-2000 Challenge»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι νέες εμφανίσεις της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη