Άρχισε η αναβάθμιση στην ΑΕΚ - Τότε έκανε... κλικ στον Ρόκα ο Λαγιούνι

Ένα 24ωρο μετά το ρεπορτάζ του «Π» ότι η ΑΕΚ χρειάζεται σοβαρή αναβάθμιση στα εξτρέμ, ήλθε το φιρμάνι για την καταρχήν συμφωνία με τον 33χρονο (3/10/92) Τυνήσιο ακραίο επιθετικό, Αμόρ Λαγιούνι, για συνεργασία δύο χρόνων. Ο ποδοσφαιριστής, που έχει ασυνήθιστο ύψος για εξτρέμ (1.91), αναμένεται στην Κύπρο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Λαγιούνι γεννήθηκε στη Σουηδία και στα πρώτα στάδια της καριέρας του αγωνίστηκε στις Dalkurd FF, Falu FK, IK Brage (62 συμμετοχές, 12 γκολ) καθώς και στην Degerfors IF (28 συμμετοχές, 4 γκολ, 4 ασίστ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Νορβηγία με τις Elverum Fotball (16 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ) και FK Bodø/Glimt (63 συμμετοχές, 15 γκολ, 17 ασίστ), στην Αίγυπτο με την Pyramids FC (21 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ), εκ νέου στη Νορβηγία με τη Vålerenga Fotball Elite (52 συμμετοχές, 11 γκολ, 11 ασίστ), στην Αυστραλία με τη Western Sydney Wanderers (11 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ), ενώ τα τρία τελευταία χρόνια επέστρεψε στη Σουηδία αγωνιζόμενος με την BK Häcken, όπου κατέγραψε 100 συμμετοχές, 25 γκολ και 23 ασίστ.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Häcken, τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase Conference League (1-1), ο Λαγιούνι αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Σε εκείνον τον αγώνα έκανε κλικ στον Τσάβι Ρόκα. Πρόκειται για… πολυταξιδεμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κουβαλά πάμπολλες εμπειρίες αγωνιζόμενος σε πρωταθλήματα τριών ηπείρων. Είναι διεθνής με την Εθνική Τυνησίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ).

Ενίσχυση στο τμ. φυσικής απόδοσης

Εξάλλου, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τον Ισπανό Χουάν Τορίχο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης και ιατρικού επιτελείου για τα επόμενα δύο χρόνια. Όπως ανακοινώθηκε, ο Τορίχο διαθέτει μία ιδιαίτερα πλούσια και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Valencia CF, όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθυντής μεθοδολογίας και επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης. Ακολούθως εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του ισπανικού συλλόγου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της La Liga, του Κυπέλλου UEFA και του UEFA Super Cup. Στη συνέχεια κατείχε σημαντικές θέσεις στα τεχνικά επιτελεία των Maccabi Tel Aviv, Brighton & Hove Albion και άλλων ομάδων, ενώ συνεργάστηκε με καταξιωμένους προπονητές, μεταξύ αυτών και με τον Unai Emery.