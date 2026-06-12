Ποιο Μουντιάλ; Ο Χάαλαντ πήγε στους τελικούς του χόκεϊ!

Ο Νορβηγός σέντερ-φορ άφησε για λίγο την προετοιμασία και είδε το Game 5 των τελικών του NHL!

Ποια μπάλα και ποιο Μουντιάλ τώρα; Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξέκλεψε λίγο χρόνο από το πρόγραμμα του και βρέθηκε στο Lenovo Center της Βόρειας Καρολίνας για να παρακολουθήσει το Game 5 των τελικών του Stanley Cup για το πρωτάθλημα χόκεΪ (NHL).

Ο Νορβηγός φορ δεν έφερε γούρι στους Καρολάινα Χάρικεϊνς, που ηττήθηκαν εντός έδρας με 2-4 από τους Βέγκας Γκόλντεν Νάιτς, αλλά το χάρηκε με την ψυχή του, παρακολουθώντας από κοντά ένα άθλημα που τρελαίνει τους Σκανδιναβούς.

Erling Haaland is in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final 👋⚽️ pic.twitter.com/MdFlj96fiu — Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026

sdna.gr