Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες

Το... μπαράζ αποχωρήσεων από τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Ρενάτο Σάντσες να αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Πορτογάλος χαφ ήρθε στο «Τριφύλλι» ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν και έδειξε μέσα στην σεζόν την τεράστια κλάση του, κάνοντας την διαφορά στα παιχνίδια που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα.

Ωστόσο η ευπάθεια στους τραυματισμούς τον ταλαιπώρησε και φέτος, θέτοντάς τον νοκ-άουτ σε ένα σημαντικό διάστημα της αγωνιστικής περιόδου, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε την ποιότητα και την εμπειρία του.

Όπως και να 'χει, ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε και ο Ρενάτο δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον αποχαιρέτησε πλέον και επίσημα, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

sdna.gr