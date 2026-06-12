Στην Αμερική εξηγούν με λεζάντες τους κανονισμούς στο Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρατήρησαν ότι η αμερικανική τηλεόραση έχει ενσωματώσει στις μεταδόσεις των αγώνων του Μουντιάλ 2026 λεζάντες με επεξηγηματικά μηνύματα σε ορισμένες φάσεις των παιχνιδιών της πρεμιέρας.

Στόχος αυτής της πρακτικής φαίνεται να είναι η... εκπαίδευση του αμερικανικού κοινού, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένο με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους κανονισμούς του. Η συγκεκριμένη προσθήκη δεν αποτελεί παγκόσμια επιλογή της FIFA, αλλά αποκλειστική πρωτοβουλία του αμερικανικού δικτύου που μεταδίδει τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.Εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούν κυρίως Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο, οπότε είναι πιθανό να έχουν αρκετά κενά στους κανονισμούς του... δικού μας ποδοσφαίρου, ειδικά όταν παρακολουθούν ένα τουρνουά που συνδιοργανώνεται στη χώρα τους.

Για έναν Ευρωπαίο φίλαθλο, είναι αυτονόητο τι σημαίνει το σύμβολο της κόκκινης κάρτας δίπλα στο όνομα μιας ομάδας, όμως η τόσο αναλυτική επεξήγηση που προστέθηκε από τα αμερικανικά δίκτυα προκάλεσε ειρωνικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν σκωπτικά το επίπεδο «ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης» που θεωρούν ότι χρειάζεται το κοινό των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την Παραγουάη στην δική τους πρεμιέρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06, 04:00), ενώ μαζί τους στον τέταρτο όμιλο, βρίσκεται η Αυστραλία και η Τουρκία, με τους Αμερικανούς να θέλουν να διακριθούν στο Μουντιάλ στην επιστροφή του στη χώρα μετά το 1994, όπου η USMNT έφτασε την φάση των «16», όπου και αποκλείστηκε από την μετέπειτα Πρωταθλήτρια Κόσμου, Βραζιλία, χάνοντας με 1-0 χάρης το γκολ του Μαζίνιο στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης.

🚨🇺🇸 𝗡𝗘𝗪: Due to the new audiences for this World Cup, USA broadcasts are including simple explanations for big moments that happen during the game.



It aims to help people who are not familiar with football understand what effects certain decisions have on the game. pic.twitter.com/iI4gCLBB7T — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

athletiko.gr