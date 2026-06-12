Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από χιλιάδες Καναδούς στους δρόμους του Τορόντο!

Χιλιάδες Καναδοί δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στους δρόμους του Τορόντο, πριν από την πρεμιέρα της εθνικής τους ομάδας στο Μουντιάλ κόντρα στη Βοσνία!

Τρέλα από τους Καναδούς, πριν από την πρεμιέρα της εθνικής τους ομάδας στο φετινό Μουντιάλ!

Εκ των διοργανωτών της μεγάλης διοργάνωσης, οι Καναδοί υποδέχονται απόψε τη Βοσνία στο «BMO Field» του Τορόντο, με χιλιάδες φιλάθλους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στους δρόμους της πόλης με συνθήματα και καπνογόνα, πηγαίνοντας προς το γήπεδο για να πάρουν από νωρίς τη θέση τους στις κερκίδες!

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sport-fm.gr