Moneytalks: Ο λόγος που το cooling break στο Μεξικό - Νότια Αφρική διήρκεσε παραπάνω

Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, δεν άφησε ανικανοποίητο το ποδοσφαιρικό κοινό, σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Μπορεί το Μεξικό να κυριάρχησε απόλυτα, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής, αλλά το θέαμα, ήταν αρκετά καλό.

Οι οικοδεσπότες μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση και έδειξαν από την πρώτη τους αναμέτρηση τις διαθέσεις τους. Η εικόνα τους ήταν εξαιρετική και θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλα γκολ, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια.

Αυτό που τράβηξε την προσοχή αρκετών φίλων του ποδοσφαίρου και σχολιάστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ήταν το γεγονός πως το cooling break στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης διήρκησε παραπάνω από τα τρία λεπτά που ήταν συμφωνημένα.

Η εξήγηση είναι απλή και έχει να κάνει με τις... διαφημίσεις. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Ρομέν Μολίνα, μετά από συνεννόηση με έναν συντονιστή, επειδή το FOX Sport, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός, βρισκόταν ακόμη σε διαφημιστικό διάλειμμα, το break έπρεπε να συνεχιστεί.

Παρά τις καθυστερήσεις που επιβλήθηκαν στον διαιτητή και την καθυστερημένη επανέναρξη, το κανάλι εξακολουθούσε να προβάλλει διαφημίσεις τη στιγμή που ο αγώνας είχε ήδη ξεκινήσει ξανά, χωρίς οι τηλεθεατές να μπορούν να τον παρακολουθήσουν.

Παράλληλα, αξίζει να τονίσουμε πως ο Γάλλος δημοσιογράφος αποκάλυψε πως οι εν λόγω διακοπές δεν έχουν να κάνουν με την υγεία των παικτών και τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Αμερική, αλλά επιβλήθηκαν από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο προκειμένου να μπορέσουν να... χωρέσουν περισσότερες διαφημίσεις πριν από την ολοκλήρωση του 45λεπτου και την ανάπαυλα για το ημίχρονο.

Comme on l'annonçait il y a des mois, les pauses fraîcheur n'ont rien à voir avec la santé des joueurs mais sont là pour placer des pubs au milieu des mi-temps



L'arbitre de Mexique 🇲🇽 - Afrique du Sud 🇿🇦 a par exemple dû faire attendre les joueurs lors de la seconde pause… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2026

athletiko.gr