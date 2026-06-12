Μερακλής δημοσιογράφος, άφησε την μετάδοση για την… Σακίρα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Δημοσιογράφος παράτησε την live μετάδοση που έκανε προκειμένου να βγάλει μια φωτογραφία με την Σακίρα και έγινε viral!
Άφησε τον γάμο να πάει για… πουρνάρια; Μπορεί και όχι, προχωράμε!
Όπως και αν το δει κανείς, το σκηνικό όπου πρωταγωνίστησαν ο Μαρσέλο Μπενεντέτο με την Σακίρα αν μη τι άλλο έγινε viral. Ας τα πάρουμε με την σειρά, όμως…
Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στο Μεξικό για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγήκε ζωντανά «στον αέρα» πριν την σέντρα της πρεμιέρας ανάμεσα στους διοργανωτές και τη Νότια Αφρική.
Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Μπενεντέτο είδε την Σακίρα να εισέρχεται στο «Αζτέκα» μαζί με την συνοδεία της. Όχι μόνο αυτό, όμως. Αντιθέτως, σταμάτησε την μετάδοση και πήγε στο σημείο από όπου θα περνούσε η Κολομβιανή τραγουδίστρια για να της ζητήσει μια φωτογραφία.
Η κάμερα τον ακολουθούσε και τον «έπιασε» τη στιγμή της selfie, καθώς η Σακίρα δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία μαζί του!
No ha empezado el Mundial y ya tenemos— Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026
uno de los videos del torneo.
El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB
sport-fm.gr