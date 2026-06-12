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Μερακλής δημοσιογράφος, άφησε την μετάδοση για την… Σακίρα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μερακλής δημοσιογράφος, άφησε την μετάδοση για την… Σακίρα!

Δημοσιογράφος παράτησε την live μετάδοση που έκανε προκειμένου να βγάλει μια φωτογραφία με την Σακίρα και έγινε viral!

Άφησε τον γάμο να πάει για… πουρνάρια; Μπορεί και όχι, προχωράμε!

Όπως και αν το δει κανείς, το σκηνικό όπου πρωταγωνίστησαν ο Μαρσέλο Μπενεντέτο με την Σακίρα αν μη τι άλλο έγινε viral. Ας τα πάρουμε με την σειρά, όμως…

Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στο Μεξικό για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγήκε ζωντανά «στον αέρα» πριν την σέντρα της πρεμιέρας ανάμεσα στους διοργανωτές και τη Νότια Αφρική.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Μπενεντέτο είδε την Σακίρα να εισέρχεται στο «Αζτέκα» μαζί με την συνοδεία της. Όχι μόνο αυτό, όμως. Αντιθέτως, σταμάτησε την μετάδοση και πήγε στο σημείο από όπου θα περνούσε η Κολομβιανή τραγουδίστρια για να της ζητήσει μια φωτογραφία.

Η κάμερα τον ακολουθούσε και τον «έπιασε» τη στιγμή της selfie, καθώς η Σακίρα δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία μαζί του!

sport-fm.gr 

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