Μερακλής δημοσιογράφος, άφησε την μετάδοση για την… Σακίρα!

Άφησε τον γάμο να πάει για… πουρνάρια; Μπορεί και όχι, προχωράμε!

Όπως και αν το δει κανείς, το σκηνικό όπου πρωταγωνίστησαν ο Μαρσέλο Μπενεντέτο με την Σακίρα αν μη τι άλλο έγινε viral. Ας τα πάρουμε με την σειρά, όμως…

Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στο Μεξικό για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγήκε ζωντανά «στον αέρα» πριν την σέντρα της πρεμιέρας ανάμεσα στους διοργανωτές και τη Νότια Αφρική.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Μπενεντέτο είδε την Σακίρα να εισέρχεται στο «Αζτέκα» μαζί με την συνοδεία της. Όχι μόνο αυτό, όμως. Αντιθέτως, σταμάτησε την μετάδοση και πήγε στο σημείο από όπου θα περνούσε η Κολομβιανή τραγουδίστρια για να της ζητήσει μια φωτογραφία.

Η κάμερα τον ακολουθούσε και τον «έπιασε» τη στιγμή της selfie, καθώς η Σακίρα δεν αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία μαζί του!

No ha empezado el Mundial y ya tenemos

uno de los videos del torneo.



El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB — Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026

sport-fm.gr