Εξετάζει Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ για το αριστερό άκρο της άμυνας, με το σημαντικότερο ζήτημα να είναι η κατάσταση που βρίσκεται λόγω των τραυματισμών του.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά αριστερό μπακ για να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο και μια περίπτωση που αρέσει στους ανθρώπους του συλλόγου είναι αυτή του 23χρονου Βίκτορ Κρίστιανσεν, ενός παίκτη που ανήκει στην Λέστερ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Κοπεγχάγη και αγωνιζόταν εκεί έως το 2023, εκτιμώντας τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει και την ποιότητά του.

Το βασικό ζήτημα αυτή την στιγμή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κρίστιανσεν, που ταλαιπωρήθηκε φέτος από έναν τραυματισμό στο γόνατο και αγωνίστηκε μόλις σε 6 παιχνίδια. Οι «πράσινοι» θέλουν να βεβαιωθούν ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το συγκεκριμένο πρόβλημα και εφόσον από τις επαφές προκύψει ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα, δεδομένα θα ανέβει αρκετές θέσεις στην λίστα της ομάδας.

Τις επόμενες ημέρες λοιπόν αναμένονται εξελίξεις, αφού γενικά αυτό το διάστημα επικρατεί μεταγραφική κινητικότητα στις τάξεις του «Τριφυλλιού», με στόχο να κλείσουν το νωρίτερο δυνατό τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ.

sdna.gr