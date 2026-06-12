Παραμένει πρόεδρος του Σωματείου της Ομόνοιας ο Αργυρίδης

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας ενημερώνει τα μέλη του ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στον συνδυασμό του Προέδρου κ. Μάριου Αργυρίδη είναι με αλφαβητική σειρά οι πιο κάτω:

1. Αργυρίδης Μάριος

2. Αργυρού Γιάννα

3. Βασιλείου Κώστας

4. Βασιλείου Μιχάλης

5. Ευστρατίου Σωκράτης

6. Ζυμαράς Αντώνης

7. Ιωάννου Αιμίλιος

8. Καλογήρου Νικόλας

9. Κούκος Νάσος

10. Πέτσας Κώστας

11. Πουμπουρής Πόλυς

12. Φιλοθέου Νικόλας

13. Χαρίτου Ανδρέας

14. Χριστοφόρου Χριστόφορος

15. Χρίστου Λάμπρος

Ενημερώνουμε επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2026 και οι πιο πάνω υποψήφιοι θεωρούνται εκλεγέντες, υπό την επιφύλαξη της επικύρωσης της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30, σύμφωνα με την ανακοινωθείσα ημερήσια διάταξη, η οποία περιλαμβάνει την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής και άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να παρευρεθούν στη Συνέλευση και ευχαριστεί θερμά τα μέλη για τη διαχρονική στήριξη και ενεργό συμμετοχή τους στα δρώμενα του Συλλόγου.

Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας