Δεν αντέχετε το ξενύχτι για να δείτε τα παιχνίδια του Μουντιάλ; Υπάρχει τρόπος για να αποφύγετε τα spoilers το πρωί

Το φετινό Μουντιάλ δεν μοιάζει με κανένα του παρελθόντος. Διοργανώνεται σε τρεις χώρες, έχει 48 ομάδες, 104 αναμετρήσεις και η διάρκεια του είναι 40 ημέρες, περισσότερο από ποτέ.

Καινοτομίες υπάρχουν και στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, ενώ εγκαινιάζονται και αρκετές αλλαγές στους κανονισμούς.

Το γεγονός ότι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δημιουργεί δυσκολίες στους ευρωπαίους, κυρίως, οπαδούς, που θέλουν να το παρακολουθήσουν, καθώς η πλειοψηφία των αναμετρήσεων, ξεκινά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπάρχουν φυσικά οι πολύ... ψυχωμένοι φίλαθλοι που είναι διατεθειμένοι να πάνε στις δουλειές τους με ελάχιστο, έως και μηδαμινό ύπνο, όμως οι υπόλοιποι που δεν αντέχουν το καθημερινό, βάναυσο ξενύχτι, έχουν πολύ έντονο προβληματισμό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ότι όταν ξυπνούν το πρωί, μαθαίνουν με το... καλημέρα τα αποτελέσματα των αγώνων, από τα social media. Και να θέλουν να το αποφύγουν, δεν γίνεται με τη διάδοση τους, που υπάρχει πλέον στον κόσμο.

Λύση σε αυτούς τους ανθρώπους, ήρθε να δώσει ένας ποδοσφαιρόφιλος, εν ονόματι Σαμ, δημιουργώντας ένα σάιτ, το οποίο ονόμασε Spoiler Free Football.

Στην πλατφόρμα αυτή, θα μπορεί όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει από την αρχή τα παιχνίδια της προηγούμενης ημέρας, χωρίς να φαίνεται πουθενά το αποτέλεσμα!

Μια εξαιρετική καινοτομία, που... λύνει τα χέρια σε πολλούς ανθρώπους και τους δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν το παιχνίδι... live, έστω και μερικές ώρες αργότερα.

Watching football highlights without seeing the result in the video title or thumbnail will be an issue during the World Cup. ▶️



I've built a website to try and solve this issue. It isn't perfect yet and just a fun project! Any feedback appreciated. ⚽️https://t.co/HFlyQB6A8A — Sam (@FPLSportScience) June 7, 2026

athletiko.gr