Σεμέδο - Μοντνόρ: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο

Η ανακοίνωση της συμφωνίας ήρθε λίγο μετά την εξέλιξη με την αποχώρηση του Γουίλι Σεμέδο.

Μία μεταγραφή πάντως που δείχνει πως ο Μπεργκ ήθελε τα χαρακτηριστικά του Σεμέδο στην ομάδα, είτε έμενε είτε όχι ο διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι επιθετικός.

Η πραγματικότητα είναι πως οι δύο τους μοιάζουν ως προς τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει αυτό κανείς παρακολουθώντας τον Μοντνόρ με την φανέλα του Άρη.

Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι του 23χρονου, να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί σε αυτό το ρόστερ και να αποτελέσει σημαντικό γρανάζι της πράσινης μηχανής.

Ο Μπεργκ πήρε παραπάνω από το 100% πέρυσι από τους παίκτες του, ειδικά από αυτούς που απαρτίζουν την επιθετική γραμμή. Το ίδιο θέλει να πράξει και με τον Μοντνόρ.

ψαλ.