ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σεμέδο - Μοντνόρ: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σεμέδο - Μοντνόρ: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο

Η Ομόνοια απέκτησε τον Τζέιντεν Μοντνόρ ο οποίος έρχεται να ενισχύσει το άκρο της επίθεσης των πρωταθλητών ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας ήρθε λίγο μετά την εξέλιξη με την αποχώρηση του Γουίλι Σεμέδο.

Μία μεταγραφή πάντως που δείχνει πως ο Μπεργκ ήθελε τα χαρακτηριστικά του Σεμέδο στην ομάδα, είτε έμενε είτε όχι ο διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι επιθετικός.

Η πραγματικότητα είναι πως οι δύο τους μοιάζουν ως προς τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει αυτό κανείς παρακολουθώντας τον Μοντνόρ με την φανέλα του Άρη.

Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι του 23χρονου, να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί σε αυτό το ρόστερ και να αποτελέσει σημαντικό γρανάζι της πράσινης μηχανής.

Ο Μπεργκ πήρε παραπάνω από το 100% πέρυσι από τους παίκτες του, ειδικά από αυτούς που απαρτίζουν την επιθετική γραμμή. Το ίδιο θέλει να πράξει και με τον Μοντνόρ.

ψαλ.

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για Κροατία και Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

Σεμέδο - Μοντνόρ: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν αντέχετε το ξενύχτι για να δείτε τα παιχνίδια του Μουντιάλ; Υπάρχει τρόπος για να αποφύγετε τα spoilers το πρωί

World Cup 2026

|

Category image

Ανοίγει το Telekom Center για προβολή του τελευταίου τελικού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Αμερική εξηγούν με λεζάντες τους κανονισμούς στο Μουντιάλ 2026

World Cup 2026

|

Category image

Στο Eurocup η Μονακό τη νέα σεζόν - Μαζί της ΠΑΟΚ και Άρης Betsson!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ολόκληρη η συνέντευξη του Παπασταύρου στον Alpha

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Moneytalks: Ο λόγος που το cooling break στο Μεξικό - Νότια Αφρική διήρκεσε παραπάνω

World Cup 2026

|

Category image

Μερακλής δημοσιογράφος, άφησε την μετάδοση για την… Σακίρα!

World Cup 2026

|

Category image

Παραμένει πρόεδρος του Σωματείου της Ομόνοιας ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φθηνότερη μπύρα λόγω Μουντιάλ: Το δώρο του προέδρου του Ισημερινού!

World Cup 2026

|

Category image

Πλήγμα στον Καναδά ενόψει πρεμιέρας - Χωρίς τον ηγέτη του!

World Cup 2026

|

Category image

«Η Ρεάλ θέλει να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του Σλότερμπεκ και να τον φέρει στη Μαδρίτη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το απίστευτο στατιστικό της Νότιας Κορέας

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε κι έρχεται ο Παπαδόπουλος στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη