Έχασε τον... δρόμο όμως πρέπει να τον ξαναβρεί!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Μία μίνι αρνητική παράδοση που έχει δημιουργηθεί την τελευταία διετία, θα επιδιώξει να σπάσει η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης (14/4, 19:00) κόντρα στην Ομόνοια.

Οι πράσινοι της Λευκωσίας τρέχουν ένα σερί έξι αγώνων πρωταθλήματος εναντίον των κιτρινοπράσινων, χωρίς να δεχθούν ήττα, ενώ απέκλεισαν (πρόωρα) την ΑΕΚ και από τον θεσμό του κυπέλλου. Φέτος (2025-26), στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις με την Ομόνοια, δέχθηκε δύο ήττες (η μία στο κύπελλο) κι έφερε μία ισοπαλία. Την προηγούμενη περίοδο (2024-25), σε σύνολο τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος, εξήλθε δύο φορές ισόπαλη (και τις δύο στα πλέι οφ), ενώ ηττήθηκε στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Κατάφερε όμως, να αποκλείσει τη μεγάλη αντίπαλό της στην ημιτελική φάση του κυπέλλου.

Η τελευταία νίκη των Λαρνακέων επί της Ομόνοιας για το πρωτάθλημα καταγράφηκε πριν από δύο χρόνια, στις 21 Απριλίου 2024, όταν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ κέρδισαν στην «Αρένα» με 2-0, με τους Λόπες και Τόνγκια, τότε, να βλέπουν δίχτυα. Εκείνη τη σεζόν (2023-24) η ΑΕΚ παρέμεινε αήττητη με την Ομόνοια σε σύνολο τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος. Την κέρδισε και την 3η αγωνιστική των πλέι οφ μέσα στο ΓΣΠ (0-1, Λόπες), ενώ στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος απέσπασε λευκή ισοπαλία στη Λευκωσία και κέρδισε 2-1 στη Λάρνακα.

