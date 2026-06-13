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«Θα είναι ωραία στην ΑΕΚ... να πάρουμε το πρωτάθλημα και League Phase»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Θα είναι ωραία στην ΑΕΚ... να πάρουμε το πρωτάθλημα και League Phase»

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ έθεσε τους στόχους στην ομάδα της Λάρνακας

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ (ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία) αναφέρθηκε σε δηλώσεις του σε Μέσο της Σουηδίας ο Αμόρ Λαγιούνι, ο οποίος έκανε λόγο για μία ικανοποιητική πρόταση, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η είσοδος στη League Phase του Conference League.

«Πηγαίνω σε μια καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάντα έλεγα ότι ήθελα μια νέα πρόκληση στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα έλεγα επίσης ότι θα έπρεπε να είναι καλή και να ταιριάζει σε εμένα και στην οικογένειά μου. Επομένως, είχα επίσης την πόρτα ανοιχτή για να μείνω στη Χάκεν και στη Σουηδία, αλλά αφού η πρόταση ήταν ικανοποιητική σε όλους τους τομείς, απάντησα θετικά. Θα είναι ωραία στην ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να μπούμε στη League Phase. Αυτός είναι ο στόχος» ανάφερε.

Σε ερώτηση αν έχει προτάσεις από άλλες ομάδας στη Σουηδία, σημείωσε ότι: «Ναι υπήρχαν κάποιες ομάδες που ενδιαφέρονταν, αλλά απάντησα αρνητικά γιατί δεν ήταν τόσο ενδιαφέρουσες. Ήταν κάποιοι μεγάλοι σύλλογοι, αλλά δεν θα πω ονόματα ως ένδειξη σεβασμού».

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