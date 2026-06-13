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Οραματίζεται δίδυμο Μιλίτσεβιτς-Λαΐφη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Οραματίζεται δίδυμο Μιλίτσεβιτς-Λαΐφη

Έχει ήδη κάνει κάποια κρούση και τις επόμενες μέρες θα διαφανεί εάν υπάρχει προοπτική

Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μιλίτσεβιτς-Λαΐφη φαίνεται να οραματίζεται στην ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα της Λάρνακας ενδιαφέρεται ζωηρά για να εντάξει στο δυναμικό της τον 33χρονο (19/05/93) διεθνή Κύπριο αμυντικό.

Θυμίζουμε ότι ήδη για τη θέση των στόπερ υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στο κιτρινοπράσινο ρόστερ οι Μιλίτσεβιτς, Άδωνη, Σαμπορίτ και Ενρίκες, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του από την Ομόνοια Αρ. και η λογική λέει ότι για το μέλλον του θ’ αποφασίσει ο καινούργιος προπονητής. Όσον αφορά την περίπτωση Κωνσταντίνου Λαΐφη η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει ήδη κάνει κάποια κρούση και τις επόμενες μέρες θα διαφανεί εάν υπάρχει προοπτική πραγματοποίησης της μεγάλης μεταγραφής.

Παράλληλα, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ «δουλεύει» την απόκτηση ενός μέσου, που θ’ αντικαταστήσει τον Πέρε Πονς. Δηλαδή, ενός ικανού χαφ, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να προσφέρει στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού της ομάδας και ταυτόχρονα να κουβαλά την μπάλα έχοντας και οργανωτικές ικανότητες, όπως ήταν το στυλ παιχνιδιού του Πονς. Δέκα μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο (η πρώτη προπόνηση είναι ορισμένη στις 23 Ιουνίου), στην ΑΕΚ έχουν προχωρήσει ήδη σε πέντε μεταγραφικές προσθήκες (Αντερέγκεν, Μούφτιτς, Πηλέας, Άδωνη, Λαγιούνι), ενώ θετικές εξελίξεις προδιαγράφονται και για το θέμα του 20χρονου Βούλγαρου μέσου Ιβάν Πάνκοφ.

Στο μεταξύ, δεν αναμένεται να αργήσει η ανακοίνωση του νέου προπονητή της ομάδας, με δεδομένο ότι τη μεθεπόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εξάλλου, την ερχόμενη Τετάρτη (17/06) η ΑΕΚ θα πληροφορηθεί τον πρώτο της αντίπαλο στην Ευρώπη, αφού είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου και ο επαναληπτικός στις 30 Ιουλίου. Οι Λαρνακείς θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης.

-Κατά την παραμονή της στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στις 7 Ιουλίου, στο προπονητικό κέντρο του Ζάλτμπομελ, όπως γνωστοποίησε η ελληνική ομάδα.

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