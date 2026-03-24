Η ΑΕΚ είχε ανάγκη κάτι ανήμερο...

Η ΑΕΚ είχε ανάγκη κάτι ανήμερο...

Και ο Ροθάδα είναι κάτι τέτοιο...

Μέσα σε μία ιδιαίτερη αγωνιστική και διοικητική κατάσταση, ο Χάβι Ροθάδα δεν μπορούσε να πει «όχι» στην πρόσκληση - πρόκληση να αναλάβει έναν μεγάλο σύλλογο στην καριέρα του.

Άφησε τον Ύψωνα λοιπόν για να πάει στην ΑΕΚ με στόχο να αναπτερώσει το ηθικό της ομάδας αλλά και να «φτιάξει» το δικό του όνομα.

Η αρχή σε αυτό το μονοπάτι για τον Ισπανό κόουτς δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ελάχιστες προπονήσεις πριν τις δύο αναμετρήσεις με την Κρίσταλ Πάλας, Εθνικός και ΑΠΟΕΛ. Το πρόσημο θετικό.

Είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ύψωνα, παρατηρήσαμε κάποια πολύ καλά στοιχεία που έχει ως προπονητής. Ένα από αυτά είναι το πάθος που βγάζει στον πάγκο το οποίο μεταφέρεται στους ποδοσφαιριστές. 

Η ΑΕΚ λοιπόν σε εκείνη την φάση την οποία βρισκόταν πριν έρθει, είχε ανάγκη κάτι τέτοιο. Κάτι σαν... τρέλα. Για να μπορέσουν οι παίκτες να πιστέψουν πρώτα στους εαυτούς τους, να πάρουν τα πάνω τους και να συνεχίσουν να στοχεύουν σε κάτι που ήταν (και παραμένει) δύσκολο. 

