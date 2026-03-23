Θετικό ξεκίνημα για Ροθάδα στην ΑΕΚ

Θετικό ξεκίνημα για Ροθάδα στην ΑΕΚ

Καλή αγωνιστική εικόνα και ουσία στο πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ να βάζει βάσεις σταθερότητας από τα πρώτα παιχνίδια του Ισπανού τεχνικού

Ο Χάβι Ρόθαδα έχει ξεκινήσει θετικά τη θητεία του στην ΑΕΚ Λάρνακας, αφήνοντας ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα γραφής στον πάγκο της ομάδας.

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, ο Ισπανός προπονητής κλήθηκε να διαχειριστεί απαιτητικά παιχνίδια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, με την εικόνα της ομάδας να είναι ανταγωνιστική και βελτιωμένη.

Στην Ευρώπη, απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η ΑΕΚ είχε αξιόλογη παρουσία. Απέσπασε ισοπαλία 0-0 στο Λονδίνο, ενώ στον επαναληπτικό του «ΑΕΚ Αρένα» έφερε 1-1 στην κανονική διάρκεια, γνωρίζοντας τελικά τον αποκλεισμό στην παράταση με 1-2. Παρά την έκβαση, η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν θετική, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ουσιαστική και αποτελεσματική, πετυχαίνοντας δύο σημαντικές νίκες. Επικράτησε 0-2 του Εθνικού Άχνας στο Δασάκι, ενώ ακολούθησε η εντός έδρας επιτυχία με 1-0 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα», σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία.

Το ξεκίνημα του Ρόθαδα χαρακτηρίζεται θετικό, καθώς η ομάδα δείχνει βελτίωση, αγωνιστική πειθαρχία και ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η ΑΕΚ μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις και να αποκτήσει σταθερότητα.

Α. Π. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

