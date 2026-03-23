Θετικό ξεκίνημα για Ροθάδα στην ΑΕΚ

Ο Χάβι Ρόθαδα έχει ξεκινήσει θετικά τη θητεία του στην ΑΕΚ Λάρνακας, αφήνοντας ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα γραφής στον πάγκο της ομάδας.

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, ο Ισπανός προπονητής κλήθηκε να διαχειριστεί απαιτητικά παιχνίδια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, με την εικόνα της ομάδας να είναι ανταγωνιστική και βελτιωμένη.

Στην Ευρώπη, απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η ΑΕΚ είχε αξιόλογη παρουσία. Απέσπασε ισοπαλία 0-0 στο Λονδίνο, ενώ στον επαναληπτικό του «ΑΕΚ Αρένα» έφερε 1-1 στην κανονική διάρκεια, γνωρίζοντας τελικά τον αποκλεισμό στην παράταση με 1-2. Παρά την έκβαση, η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν θετική, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ουσιαστική και αποτελεσματική, πετυχαίνοντας δύο σημαντικές νίκες. Επικράτησε 0-2 του Εθνικού Άχνας στο Δασάκι, ενώ ακολούθησε η εντός έδρας επιτυχία με 1-0 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα», σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία.

Το ξεκίνημα του Ρόθαδα χαρακτηρίζεται θετικό, καθώς η ομάδα δείχνει βελτίωση, αγωνιστική πειθαρχία και ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η ΑΕΚ μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτές τις εμφανίσεις και να αποκτήσει σταθερότητα.

Α. Π.