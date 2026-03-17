Σωματείο και εταιρεία ΑΕΚ: «Στηρίζουμε τον πρόεδρο»

Ανακοίνωση Καραπατάκη: «Παραμένω στη θέση του προέδρου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AEK LARNACA FC LTD και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας χαιρετίζουν την απόφαση του κ. Άντρου Καραπατάκη να παραμείνει στη θέση του Προέδρου και να συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας της ομάδας.

Η παρουσία και η εμπειρία του αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ΑΕΚ και τη συνολική αγωνιστική της πορεία.

Τα δύο Διοικητικά Συμβούλια εκφράζουν τη στήριξή τους προς τον Πρόεδρο και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται με υπευθυνότητα και συνεργασία για την πρόοδο και την ισχυρή παρουσία της ΑΕΚ στο κυπριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Γιατί η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και στις οικογένειες, όλοι προχωρούν μαζί.