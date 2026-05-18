Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης

Την αποθέωση γνώρισαν από τον κόσμο, τους συμπαίκτες και τους διοικούντες οι Βαλεντίν Ρομπέρζ και Άνχελ Γκαρσία στο σαββατιάτικο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πάφος F.C., αφού ήταν το τελευταίο για τους δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές με την κιτρινοπράσινη φανέλα. Η προσφορά και των δύο στην ομάδα της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια ήταν σημαντική. Στο παιχνίδι με τους περσινούς πρωταθλητές η διοίκηση τίμησε τον Γκουστάβο Λέδες, ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο έμπειρος Πορτογάλος μέσος αναμένεται ν’ αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε και θ’ ανανεώσει για ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιό του. Παράλληλα, στην ΑΕΚ βρίσκονται σε αναμονή της απάντησης του Πέρε Πονς στην πρόταση που του έγινε για ανανέωση της συνεργασίας τους, ενώ μάλλον κουνά μαντίλι ο Ζλάταν Αλομέροβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Πολωνίας.

Ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις αμέσως προσεχείς μέρες θεωρείται βέβαιο ότι θα «σκάσουν» κι άλλες ανακοινώσεις, την ίδια ώρα που οι κιτρινοπράσινοι χρειάζονται αναβάθμιση σ’ όλες τις γραμμές τους.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ γλύτωσε την ήττα από την Πάφος F.C. στα τελευταία στάδια του αγώνα με το εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Μιλίτσεβιτς, ενώ σε ακόμα ένα παιχνίδι είδε δίχτυα και ο Μπάγιτς. Οι πολλές απουσίες και οι αλλαγές, που αναγκαστικά έκανε ο Ροθάδα, επηρέασαν την απόδοση της ομάδας, που δεν έφθασε σε υψηλά επίπεδα.

Η ΑΕΚ, που οπισθοχώρησε στο 3o σκαλοπάτι, θα κυνηγήσει τη 2η θέση της βαθμολογίας στην τελευταία αγωνιστική παίζοντας με τον αδιάφορο Άρη στο στάδιο Αλφαμέγα, ελπίζοντας πως ο Απόλλωνας θα έχει απώλειες βαθμών στο δικό του παιχνίδι εναντίον της πρωταθλήτριας Ομόνοιας στο ΓΣΠ.