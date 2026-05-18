ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης

Τις προσεχείς μέρες θεωρείται βέβαιο ότι θα «σκάσουν» κι άλλες ανακοινώσεις

Την αποθέωση γνώρισαν από τον κόσμο, τους συμπαίκτες και τους διοικούντες οι Βαλεντίν Ρομπέρζ και Άνχελ Γκαρσία στο σαββατιάτικο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πάφος F.C., αφού ήταν το τελευταίο για τους δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές με την κιτρινοπράσινη φανέλα. Η προσφορά και των δύο στην ομάδα της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια ήταν σημαντική. Στο παιχνίδι με τους περσινούς πρωταθλητές η διοίκηση τίμησε τον Γκουστάβο Λέδες, ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο έμπειρος Πορτογάλος μέσος αναμένεται ν’ αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε και θ’ ανανεώσει για ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιό του. Παράλληλα, στην ΑΕΚ βρίσκονται σε αναμονή της απάντησης του Πέρε Πονς στην πρόταση που του έγινε για ανανέωση της συνεργασίας τους, ενώ μάλλον κουνά μαντίλι ο Ζλάταν Αλομέροβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Πολωνίας.

Ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις αμέσως προσεχείς μέρες θεωρείται βέβαιο ότι θα «σκάσουν» κι άλλες ανακοινώσεις, την ίδια ώρα που οι κιτρινοπράσινοι χρειάζονται αναβάθμιση σ’ όλες τις γραμμές τους. 

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ γλύτωσε την ήττα από την Πάφος F.C. στα τελευταία στάδια του αγώνα με το εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Μιλίτσεβιτς, ενώ σε ακόμα ένα παιχνίδι είδε δίχτυα και ο Μπάγιτς. Οι πολλές απουσίες και οι αλλαγές, που αναγκαστικά έκανε ο Ροθάδα, επηρέασαν την απόδοση της ομάδας, που δεν έφθασε σε υψηλά επίπεδα.

Η ΑΕΚ, που οπισθοχώρησε στο 3o σκαλοπάτι, θα κυνηγήσει τη 2η θέση της βαθμολογίας στην τελευταία αγωνιστική παίζοντας με τον αδιάφορο Άρη στο στάδιο Αλφαμέγα, ελπίζοντας πως ο Απόλλωνας θα έχει απώλειες βαθμών στο δικό του παιχνίδι εναντίον της πρωταθλήτριας Ομόνοιας στο ΓΣΠ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώνει με τη Ρεάλ ο Ρούντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η συγκινητική έκπληξη των αρχηγών της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι και το «αντίο» του στο Καμπ Νόου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP του πρωταθλήματος Futsal ο Κουλουμπρής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο αριθμός των οπαδών που θα έχει κάθε ομάδα στο Final Four της Αθήνας

EUROLEAGUE

|

Category image

Πραστίτης: «Ίσως καταστραφήκαμε εμείς, αλλά κρατήσαμε την Ανόρθωση ζωντανή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αχόρταγη και εθισμένη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου»!

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκίνησε η διαδικασία αναβάθμισης

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεσίκτας: Πέντε υποψήφιοι για τον πάγκο, μέσα και ο Λουτσέσκου!

Ελλάδα

|

Category image

Στην 11η θέση ο Κοντίδης μετά τις πρώτες τρεις κούρσες στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To «ευχαριστώ» των παικτών της Ανόρθωσης στον κόσμο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανατροπή στα φιλικά του Ιουνίου για την Ελλάδα - Τι συνέβη με την Ιταλία

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα και με Γιαμάλ ενόψει Μουντιάλ, ίσως χάσει τα δύο πρώτα ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο μικρό δείγμα...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη