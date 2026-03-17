Ανακοίνωση Καραπατάκη: «Παραμένω στη θέση του προέδρου»

Ανακοίνωση Καραπατάκη: «Παραμένω στη θέση του προέδρου»

Τοποθέτηση από τον πρόεδρο της ΑΕΚ

Ο Άντρος Καραπατάκης γνωστοποίησε την απόφασή του να παραμείνει στη θέση του προέδρου της ομάδας. 

Αναλυτικά: 

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

Η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και οι οικογένειες, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, στέκονται ενωμένες.

Τις τελευταίες ημέρες είχα τον χρόνο να σκεφτώ με ψυχραιμία τα γεγονότα και να ακούσω τις απόψεις πολλών ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την ΑΕΚ. Παράλληλα, δέχθηκα παροτρύνσεις από παράγοντες, συνεργάτες, φίλους της ομάδας αλλά και από την οικογένειά μου να συνεχιστεί η προσπάθεια που όλοι μαζί ξεκινήσαμε.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω πάρθηκε σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Ήταν μια ανθρώπινη στιγμή, που γεννήθηκε από τη βαθιά ευθύνη που νιώθω για αυτή την ομάδα.

Τα τελευταία δεκατρία χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μου και με τη στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ, χτίσαμε μια ομάδα που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σταθερές και υπολογίσιμες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τίποτα από αυτά δεν ήταν τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, υπομονής και συλλογικής προσπάθειας.

Με αυτά στο μυαλό και με μοναδικό γνώμονα το καλό της ΑΕΚ, παραμένω στη θέση του προέδρου και συνεχίζω να υπηρετώ την ομάδα μας.

Στόχος μας είναι η ΑΕΚ να παραμένει δυνατή, ανταγωνιστική και να διεκδικεί επιτυχίες σε Κύπρο και Ευρώπη.

Γιατί η ΑΕΚ είναι οικογένεια. Και οι οικογένειες προχωρούν πάντα μαζί.

Όλοι μαζί για την ΑΕΚ.

