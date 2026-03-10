Πετάει στο Λονδίνο με... πιλότο τον Ροθάδα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ θα έχει στον πάγκο της νέο προπονητή

Με τις γνωστές απουσίες αναχωρεί σήμερα (10/3) για το Λονδίνο η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (12/3, 22:00) με την Κρίσταλ Πάλας, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Εκτός πλάνων του Χάβι Ροθάδα, η πρόσληψη του οποίου ανακοινώθηκε επίσημα χθες βράδυ, είναι οι Χάιρο, Καρδέρο, Αμίν και Σουάρες, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα (οι δύο τελευταίοι είναι και τραυματίες), καθώς και οι Ναούμ και Ρούμπιο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αμφιβολίες υπάρχουν και για τη συμμετοχή του Ρομπέρζ στο μεθαυριανό παιχνίδι, καθότι ο πολύπειρος στόπερ εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στο δάκτυλο του ποδιού του, εξού και δεν προπονήθηκε χθες. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Ρομπέρζ θα ταξιδέψει με την αποστολή και η συμμετοχή του στο βασικό σχήμα θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση.

Οι κιτρινοπράσινοι θα προπονηθούν σήμερα το πρωί στη Λάρνακα υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή και ακολούθως θα μεταβούν στο αεροδρόμιο. Στόχος της ΑΕΚ στο Λονδίνο είναι να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση, να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να μεταφέρει την υπόθεση πρόκριση στον επαναληπτικό της «Αρένα» την επόμενη εβδομάδα (19/3, 19:45). Η τελευταία νίκη στο πρωτάθλημα έφερε ηρεμία στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο, που ήταν το πρώτιστο ζητούμενο μετά τα δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα. 

