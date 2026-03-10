Καμπρέρα, πανέτοιμος να... πυροβολήσει ξανά!

Ο Ένζο Καμπρέρα έλειψε από την ΑΕΚ και στο διάστημα των τρίων σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, το κενό του φάνηκε πολύ περισσότερο.

Απέναντι στον Ακρίτα, έπαιξε δέκα λεπτά μετά από σχεδόν ένα μήνα και στο Λονδίνο δεν αποκλείεται να τον δούμε και βασικό.

Στην ΑΕΚ ελπίζουν πως ο Αργεντινός θα αργήσει να... πυροβολεί ξανά, με το τελευταίο του γκολ να καταγράφεται επί του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ στις 8 Φλεβάρη και ήταν το 8ο του τέρμα στο πρωτάθλημα.