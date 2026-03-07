Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΓΣΠ, Στέλιος Κυριάκιδης & Αντ. Παπαδόπουλος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 25η αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στις 17:00 στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Εθνικό, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.10 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή, 3.30 στην ισοπαλία και 3.35 στη νίκη της ομάδας της Άχνας. Το να μπουν πέραν από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.00 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.05.

Στις 18:00 στο Στέλιος Κυριακίδης η περυσινή πρωταθλήτρια Πάφος υποδέχεται την ΕΝΥ, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.33 στη νίκη της ομάδας του Θελάδες, 4.90 στην ισοπαλία και 8.50 στην επικράτηση της ομάδας του Ύψωνα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.15 και η υπόδειξη κόκκινης κάρτας στα 3.15. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Αραδίππου φιλοξενεί την Ομόνοια Λευκωσίας με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά στα 5.30, την ισοπαλία στα 3.95 και τη νίκη της ομάδας του Μπεργκ στο 1.60. Ο καταλογισμός πέναλτι αποτιμάται στα 3.05 και το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση στα 2.52. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Διαβαστε ακομη