Για την επιστροφή στην «κανονικότητα»

Ώρα να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών είναι η αποψινή (19:00) για την Ομόνοια που ταξιδεύει με προορισμό το «Αντώνης Παπαδόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Οι πράσινοι αγνοούν τη χαρά της νίκης από τις 14 Φεβρουαρίου, όταν επικράτησαν 3-0 της Ένωσης, γι' αυτό και η επιστροφή στην… κανονικότητα είναι το ζητούμενο όλων στο «Ηλίας Πούλλος». Το «τριφύλλι» στα χαρτιά είναι το φαβορί, όμως καλείται να το αποδείξει εντός των τεσσάρων γραμμών, κόντρα σε ένα αντίπαλο, που έχει πάρει τα πάνω του και βάζει δύσκολα σε «μικρούς» και «μεγάλους».

Στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα την 1η Δεκεμβρίου επικράτησε 3-1 των «περιστεριών» με σκόρερ τους Κουλιμπαλί, Νεοφύτου και Χατζηγιοβάνη, όμως από τότε τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί αφού στα 11 ματς που ακολούθησαν, η ομάδα της Αραδίππου κατέγραψε μόλις τρεις ήττες, σόκαρε τον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη (1-1 και 2-2 αντίστοιχα), ενώ πήρε τη νίκη επί της ΑΕΚ (2-1). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως το έργο των πρασίνων μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Σε μια καλή μέρα, το σύνολο του Μπεργκ μπορεί να ξεπεράσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο κι αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Έτσι, η Ομόνοια καλείται να βρει ξανά το καλό της κοστούμι για να αποδράσει με το τρίποντο, που θα τη διατηρήσει σε απόσταση ασφαλείας. Οι έξι βαθμοί είναι η διαφορά που θέλουν να… συντηρήσουν (ή αν τους επιτραπεί να αυξήσουν) δύο στροφές πριν τα μαζεμένα ντέρμπι των πλέι οφ.

Κλειδί η αποτελεσματικότητα

Από το παιχνίδι με τους βυσσινί, η Ομόνοια έδωσε τέσσερα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη και σκόραρε μόλις δύο γκολ. Ένα κόντρα στη Ριέκα και ένα κόντρα στον Απόλλωνα.

Παράλληλα, δέχθηκε έξι. Πρόκειται για αριθμούς που δεν συνάδουν με την πορεία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το σύνολο του Μπεργκ διακρίθηκε για την αμυντική σταθερότητα και την ευστοχία του. Το «παράδοξο» είναι πως στα τέσσερα παιχνίδια, η Ομόνοια κατέγραψε σωρεία ευκαιριών (εξαιρείται το δεύτερο μέρος της ρεβάνς με τη Ριέκα) όμως η μπάλα δεν κατέληγε στο πλεχτό.

Στο αγωνιστικό, όπως ήταν αναμενόμενο δεν είναι διαθέσιμοι οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Οντουμπάντζο και ο τιμωρημένος Παναγιώτου. Τέλος, δεν πρόλαβαν οι Σεμέδο και Άιτινγκ.