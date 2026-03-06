ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

Την ομάδα θα κοουτσάρει ο Κάρλες Μαρτίνες

Ρευστό παρέμενε, μέχρι χθες βράδυ, το σκηνικό στην ΑΕΚ όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο Ρικάρντο Σα Πίντο αποδέχθηκε την πρόταση της (υπό παραίτηση) διοίκησης για συνεργασία τριών μηνών αλλά η συμφωνία κάπου σκάλωσε στην επιθυμία του 53χρονου Πορτογάλου τεχνικού να φέρει μαζί του το δικό του επιτελείο. 

Το θέμα προπονητή εκτιμάται ότι θα τελειώσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, άμεσα, καθότι στόχος είναι στον εκτός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, την ερχόμενη Πέμπτη, η ΑΕΚ να έχει νέο τεχνικό στον πάγκο της. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ΑΕΚ «χτύπησε» και την πόρτα του Ραν Μπεν Σιμόν, ο οποίος δεν ήταν αρνητικός στο να επιστρέψει στην «Αρένα». Ωστόσο, η ομάδα της Λάρνακας συνάντησε την άρνηση της ισραηλινής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, καθότι ο Σιμόν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Όσον αφορά τον Σα Πίντο κέρδισε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24 με τον ΑΠΟΕΛ, που ισοβάθμησε εκείνη τη χρονιά με την ΑΕΚ (1-1 έληξε ο «τελικός» πρωταθλήματος στο ΓΣΠ την τελευταία αγωνιστική). Μετά τον ΑΠΟΕΛ εργάστηκε σε ομάδες του Μαρόκου και του Ιράν. Πριν έρθει στο νησί μας είχε εργαστεί σε ομάδες στο Ιράν, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και στη Βραζιλία. Παλαιότερα εργάστηκε και στον Ατρόμητο Αθηνών. Σε γενικές γραμμές, το βιογραφικό του ως προπονητή δεν παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο.

Πάλι με πολλές απουσίες

Ενόψει του σημερινού (19:00) εντός έδρας αγώνα με τον Ακρίτα, την ομάδα θα κοουτσάρει ο Κάρλες Μαρτίνες, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού τιμ. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το παιχνίδι θεωρείται άκρως καθοριστικό για την ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα (δύο ήττες, μία ισοπαλία) κι έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 8 περασμένου Φεβρουαρίου (1-2 τον ΑΠΟΕΛ).

Τώρα, με ποιο κίνητρο και ψυχολογία οι παίκτες της ΑΕΚ θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά το μπαράζ αποχωρήσεων που προηγήθηκε (Καραπατάκης, Ρόκα, Ιδιάκεθ, υπό παραίτηση τα διοικητικά συμβούλια του σωματείου και της εταιρείας), αυτό θα φανεί στο χορτάρι. Το πρώτιστο ζητούμενο είναι να βγάλουν εγωισμό. Διαθέσιμοι είναι οι Καμπρέρα, Χάιρο και Λέδες. Αντίθετα, εκτός πλάνων είναι οι Ρομπέρζ (κάταγμα στο δάκτυλο), Ρούμπιο (υποτροπή), Αμίν, Σουάρες, Ναούμ και Γκουρφίνγκελ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλλος αντίπαλος, όμως ο Καμορανέζι ξέρει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στο ΣΕΦ στην τελική ευθεία της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

ΑΕΚ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής: Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα

TV

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη