«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

Ρευστό παρέμενε, μέχρι χθες βράδυ, το σκηνικό στην ΑΕΚ όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Ο Ρικάρντο Σα Πίντο αποδέχθηκε την πρόταση της (υπό παραίτηση) διοίκησης για συνεργασία τριών μηνών αλλά η συμφωνία κάπου σκάλωσε στην επιθυμία του 53χρονου Πορτογάλου τεχνικού να φέρει μαζί του το δικό του επιτελείο.

Το θέμα προπονητή εκτιμάται ότι θα τελειώσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, άμεσα, καθότι στόχος είναι στον εκτός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, την ερχόμενη Πέμπτη, η ΑΕΚ να έχει νέο τεχνικό στον πάγκο της. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ΑΕΚ «χτύπησε» και την πόρτα του Ραν Μπεν Σιμόν, ο οποίος δεν ήταν αρνητικός στο να επιστρέψει στην «Αρένα». Ωστόσο, η ομάδα της Λάρνακας συνάντησε την άρνηση της ισραηλινής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, καθότι ο Σιμόν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Όσον αφορά τον Σα Πίντο κέρδισε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24 με τον ΑΠΟΕΛ, που ισοβάθμησε εκείνη τη χρονιά με την ΑΕΚ (1-1 έληξε ο «τελικός» πρωταθλήματος στο ΓΣΠ την τελευταία αγωνιστική). Μετά τον ΑΠΟΕΛ εργάστηκε σε ομάδες του Μαρόκου και του Ιράν. Πριν έρθει στο νησί μας είχε εργαστεί σε ομάδες στο Ιράν, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και στη Βραζιλία. Παλαιότερα εργάστηκε και στον Ατρόμητο Αθηνών. Σε γενικές γραμμές, το βιογραφικό του ως προπονητή δεν παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο.

Πάλι με πολλές απουσίες

Ενόψει του σημερινού (19:00) εντός έδρας αγώνα με τον Ακρίτα, την ομάδα θα κοουτσάρει ο Κάρλες Μαρτίνες, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού τιμ. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, το παιχνίδι θεωρείται άκρως καθοριστικό για την ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα (δύο ήττες, μία ισοπαλία) κι έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 8 περασμένου Φεβρουαρίου (1-2 τον ΑΠΟΕΛ).

Τώρα, με ποιο κίνητρο και ψυχολογία οι παίκτες της ΑΕΚ θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά το μπαράζ αποχωρήσεων που προηγήθηκε (Καραπατάκης, Ρόκα, Ιδιάκεθ, υπό παραίτηση τα διοικητικά συμβούλια του σωματείου και της εταιρείας), αυτό θα φανεί στο χορτάρι. Το πρώτιστο ζητούμενο είναι να βγάλουν εγωισμό. Διαθέσιμοι είναι οι Καμπρέρα, Χάιρο και Λέδες. Αντίθετα, εκτός πλάνων είναι οι Ρομπέρζ (κάταγμα στο δάκτυλο), Ρούμπιο (υποτροπή), Αμίν, Σουάρες, Ναούμ και Γκουρφίνγκελ.