Ξανά με Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ!

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την φάση των «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Κρίσταλ Πάλας την οποία κέρδισε στο πλαίσιο της League Phase με 1-0 στις 23 Οκτωβρίου, χάρη στο γκολ του Μπάγιτς, σε ένα ιστορικό διπλό καθώς ήταν το πρώτο κυπριακής ομάδας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 12 Μαρτίου στο Λονδίνο, ενώ η ρεβάνς στις 19 του ίδιου μήνα θα γίνει στην ΑΡΕΝΑ.

Πρόκειται σαφώς για ένα δύσκολο εμπόδιο καθώς μιλάμε για ομάδα της Premier League η οποία κιόλας είναι πρώτο φαβορί για τον τίτλο σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες.

H Αγγλική ομάδα πήρε δύσκολα το εισιτήριο για τους «16». Στο πρώτο παιχνίδι με τη Ζρίνσκι έφερε 1-1 ενώ στον επαναληπτικό κέρδισε με 2-0. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στη 13η θέση της Premier League με 35 βαθμούς και στο +10 από την επικίνδυνη ζώνη.

Εφόσον η ΑΕΚ προκριθεί, τότε στους «8» θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Φιορεντίνα - Ρακόφ.