ΠΑΣΠ: Στην Επίτροπο Διοικήσεως με αποδείξεις για την ανισότητα στο ποδόσφαιρο

Ανακοίνωση από το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών.

Ανακοίνωση από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών σε σχέση με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Συνδέσμου και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη. Αναλυτικά:

«Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης, συνοδευόμενος από τον εκ των νομικών του Συνδέσμου, Λοΐζο Χατζηδημητρίου, συναντήθηκε σήμερα με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, με αποκλειστικό θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις ίσες παροχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ομαδικά αθλήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, ο ΠΑ.Σ.Π. ενημέρωσε την Επίτροπο για:

  • Την παραβίαση των Άρθρων 5(β) και 5(δ) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου (Ν.41/1969), όπου επιβάλλεται η υποχρέωση εποπτείας, ελέγχου και διασφάλισης της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στον αθλητισμό.
  • Την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού αναφορικά με την εφαρμογή ίσων παροχών στις Εθνικές ομάδες.
  • Τις τεκμηριωμένες ανισότητες στις οικονομικές απολαβές, στις συνθήκες μετακίνησης, στις παροχές ένδυσης/υπόδησης, στη χρήση εγκαταστάσεων και στη γενικότερη μεταχείριση των αθλητριών σε σχέση με τους άνδρες αθλητές.

Επίσης, κατατέθηκε φάκελος με στοιχεία, επιστολές, δηλώσεις διεθνών ποδοσφαιριστριών και ποδοσφαιριστών, συγκριτικά δεδομένα παροχών, καθώς και προηγούμενη αλληλογραφία με την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ, που αποδεικνύουν διαχρονικές και συστηματικές ανισότητες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίσαμε ότι η αρχή της ισότητας απορρέει από την εθνική νομοθεσία και ο εποπτεύων οργανισμός οφείλει να ασκεί τον απαιτούμενο έλεγχο. Επαναλάβαμε ότι στόχος δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η εφαρμογή του νόμου και η αποκατάσταση της ισότητας στην πράξη.

Από την πλευρά της, η κ. Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε έρευνα των καταγγελιών και ενημέρωσε τον Σύνδεσμο ότι στις 04/03/2026 θα έχει συνάντηση με τον ΚΟΑ ώστε να του θέσει επί τάπητος τα θέματα που εγείρονται.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και να αξιοποιεί όλα τα θεσμικά και νομικά μέσα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων παροχών και τον σεβασμό σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές της χώρας».

