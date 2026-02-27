Νέο ειδύλλιο για τον Λαμίν Γιαμάλ: Ποια είναι η Βρετανίδα influencer που βρίσκεται συχνά στις κερκίδες της Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την προσωπική του ζωή, καθώς δημοσιεύματα τον συνδέουν με τη Βρετανίδα μοντέλο και influencer Λίλι Ρόουλαντ.

Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει αναπτύξει επαφή με τη Ρόουλαντ, με τους διαδικτυακούς “ντετέκτιβ” να εντοπίζουν αμοιβαίες αντιδράσεις και likes στα social media. Παρότι οι δυο τους δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον δημόσια, οι ψηφιακές τους αλληλεπιδράσεις έχουν πυροδοτήσει σενάρια για πιθανή σχέση.

Βέβαια, το γεγονός ότι δεν ακολυθεί ο ένας τον άλλον είναι μια πάγια τακτική των ποδοσφαιριστών να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή πριν αποφασίσουν να κάνουν κάποια δημόσια επιβεβαίωση.

Τις φήμες ενίσχυσε και το γεγονός ότι η Ρόουλαντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στη Βαρκελώνη το τελευταίο διάστημα, παρακολουθώντας αγώνες στο “Καμπ Νόου” και εμφανιζόμενη με τα χρώματα της ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα (Mediaset Infinity) και σχετικές αναφορές σε podcast, η χρονική σύμπτωση των διαδικτυακών κινήσεων των δύο έχει προκαλέσει ερωτήματα στους θαυμαστές τους.

Η Λίλι Ρόουλαντ, με καταγωγή από το Λονδίνο, διαθέτει εκατομμύρια ακόλουθους σε Instagram και TikTok, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας και ομορφιάς, όπως οι Dior, Yves Saint Laurent, Armani Beauty και άλλοι. Το περιεχόμενό της εστιάζει στη μόδα, το μακιγιάζ και το lifestyle, ενώ η παρουσία της έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ είχε στο παρελθόν σχέση με την Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, με την οποία χώρισε πριν από λίγους μήνες. Παρατηρητικοί χρήστες επισημαίνουν ότι η Ρόουλαντ φέρεται να έχει σταματήσει κάθε διαδικτυακή αλληλεπίδραση με την τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που προστίθεται στο “παζλ” των εικασιών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ο ίδιος ο Γιαμάλ έχει δηλώσει σε πρόσφατες συνεντεύξεις ότι προσπαθεί να διατηρεί ισορροπία στη ζωή του, εστιάζοντας πρωτίστως στο ποδόσφαιρο, αλλά και απολαμβάνοντας τον χρόνο με φίλους και οικογένεια.

Είτε πρόκειται για μια νέα αρχή είτε απλώς για διαδικτυακές συμπτώσεις, το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να απασχολεί τόσο για τις επιδόσεις του στο γήπεδο όσο και για όσα συμβαίνουν εκτός αυτού.

Πηγή: sport24.gr