Το ξέρει από πρώτο χέρι

Παίζει στην έδρα της η Ανόρθωση με την ουραγό του βαθμολογικού πίνακα Ένωση. Και, ναι, στο... μάτι φαντάζει εύκολος ο αυριανός (18:00) αγώνας, πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί από τους παίκτες του Μάουρο Καμορανέζι με τη δέουσα σοβαρότητα.

Με τίποτα δεν θέλουν να αφήσουν βαθμούς καθώς σε τέτοια περίπτωση, είναι που είναι σε μπελάδες, θα μπουν σε πολύ μεγαλύτερους όσον αφορά την προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού. Ξέρουν από πρώτο χέρι πως πρέπει να... ιδρώσουν για να κερδίσουν. Στον αγώνα του πρώτου γύρου βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+3΄ με τον Βούκιτς, ένα διπλό που ήρθε με ανατροπή.

Το αρνητικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως χάνει για περίπου ενάμιση μήνα ένα βασικό γρανάζι. Ο Τάμας Κις λόγω του κτυπήματος με την Πάφος FC δεν θα είναι διαθέσιμος, όπως ούτε και οι μόνιμα τραυματίες Αρτυματάς και Ντιόν.