Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στις 15:00 η κλήρωση για τους «16» του Conference League όπου θα μάθει αντίπαλο η ΑΕΚ
Όπως είναι γνωστό, η ομάδα του Ιδιάκεθ τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα της League Phase και απέφυγε την ενδιάμεση φάση.
Αναλυτικά στην κλήρωση της φάσης των 16 του Conference League συμμετέχουν:
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16
Στρασμπούρ
Ρακόβ
ΑΕΚ Αθηνών
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγεκάνο
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Μάιντς
ΑΕΚ
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs
Τσέλιε
Σαμσουνσπόρ
Ριέκα
Φιορεντίνα
Αλκμάαρ
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Σίγμα Όλομουτς
Οι διασταυρώσεις και οι ημερομηνίες
Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ Αθηνών ή Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ
Οι ημερομηνίες
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία 2026
Το bracket του Conference League: