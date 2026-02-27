Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ!

Όπως είναι γνωστό, η ομάδα του Ιδιάκεθ τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα της League Phase και απέφυγε την ενδιάμεση φάση.

Αναλυτικά στην κλήρωση της φάσης των 16 του Conference League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ Αθηνών

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Τσέλιε

Σαμσουνσπόρ

Ριέκα

Φιορεντίνα

Αλκμάαρ

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σίγμα Όλομουτς

Οι διασταυρώσεις και οι ημερομηνίες

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ Αθηνών ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία 2026

Το bracket του Conference League: