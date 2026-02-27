ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ!

Στις 15:00 η κλήρωση για τους «16» του Conference League όπου θα μάθει αντίπαλο η ΑΕΚ

Όπως είναι γνωστό, η ομάδα του Ιδιάκεθ τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα της League Phase και απέφυγε την ενδιάμεση φάση. 

Αναλυτικά στην κλήρωση της φάσης των 16 του Conference League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ Αθηνών

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ 

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Τσέλιε

Σαμσουνσπόρ

Ριέκα

Φιορεντίνα

Αλκμάαρ

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σίγμα Όλομουτς

Οι διασταυρώσεις και οι ημερομηνίες

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ Αθηνών ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία 2026

Το bracket του Conference League:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο Ισραήλ η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Οι πιθανότητες για πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου από τον υπερυπολογιστή της Opta

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Futsal: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση - Τα ζευγάρια και όλες οι λεπτομέρειες

Φούτσαλ

|

Category image

Νορβηγία: Στα «δίχτυα» της αστυνομίας επτά παίκτες για χειραγώγηση αγώνων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήρωσε την αστοχία της και λύγισε στο φινάλε από το Μαυροβούνιο η Εθνική Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γίνεται επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης - Μαζί του και ο Νίκος Χριστοδουλίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Τριπλός στόχος για τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν θέλει με τίποτα να μπει στη «μέγκενη» ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ταμπόρδα ή Μπόρχα Ιγκλέσιας; Το δίλημμα της UEFA για την καλύτερη ασίστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την Ευρώπη… στο «πρέπει» του πρωταθλήματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τεττέη: Το one man show του πράσινου τανκ στο Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ώρες των αγώνων με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Ουζόχο: Μπορεί να… μπει στα γάντια του Φαμπιάνο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη