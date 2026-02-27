Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στους «16» του Conference League, καθώς και όλο το μονοπάτι έως τον τελικό της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League μετά την ολοκλήρωση των playoffs και το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) έμαθε την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει τους «16» του Conference League.

Οπως έγινε γνωστό, μετά την κλήρωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε . Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μια εβδομάδα μετά στην «Allwyn Arena».

Θυμίζουμε ότι η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7.

Αναλυτικά η κλήρωση των «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε - ΑΕΚ

Φιορεντίνα - Ράκοφ

Ριέκα - Στρασβούργο

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

