Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια
Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στους «16» του Conference League, καθώς και όλο το μονοπάτι έως τον τελικό της διοργάνωσης.
Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League μετά την ολοκλήρωση των playoffs και το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) έμαθε την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει τους «16» του Conference League.
Οπως έγινε γνωστό, μετά την κλήρωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε . Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μια εβδομάδα μετά στην «Allwyn Arena».
Θυμίζουμε ότι η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7.
Αναλυτικά η κλήρωση των «16» του Conference League:
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Τσέλιε - ΑΕΚ
Φιορεντίνα - Ράκοφ
Ριέκα - Στρασβούργο
Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
athletiko.gr