ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League

Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια

Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στους «16» του Conference League, καθώς και όλο το μονοπάτι έως τον τελικό της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League μετά την ολοκλήρωση των playoffs και το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) έμαθε την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει τους «16» του Conference League.

Οπως έγινε γνωστό, μετά την κλήρωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε . Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μια εβδομάδα μετά στην «Allwyn Arena».

Θυμίζουμε ότι η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7.

Αναλυτικά η κλήρωση των «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε - ΑΕΚ

Φιορεντίνα - Ράκοφ

Ριέκα - Στρασβούργο

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το ξέρει από πρώτο χέρι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπόκλιση στον τεράστιο Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Στην Επίτροπο Διοικήσεως με αποδείξεις για την ανισότητα στο ποδόσφαιρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νέο ειδύλλιο για τον Λαμίν Γιαμάλ: Ποια είναι η Βρετανίδα influencer που βρίσκεται συχνά στις κερκίδες της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσέλιε η ΑΕΚ Αθηνών - Τα ζευγάρια στους «16» του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά με Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημο το sold out στο Βόλος-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Με την Μπέτις στους «16» ο Παναθηναϊκός (Τα ζευγάρια στο Europa League)

Ελλάδα

|

Category image

Μία επιστροφή που δίνει άλλη δυναμική

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλλαξε στάση για τον Λεάο και του προσφέρει νέο συμβόλαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: Οι ματσάρες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός πλάνων ο Κανέ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οριστικό: Στη Λεωφόρο το ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη