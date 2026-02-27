Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League
Η UEFA γνωστοποίησε τις ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων της φάσης των «16» του Champions League.
Με την πρώτη κόντρα των Σίτι και Ρεάλ να έρχεται στις 11 του Μάρτη, η UEFA επισημοποίησε και δημοσιοποίησε τις μέρες και τις ώρες όλων των αναμετρήσεων της φάσης των «16» του Champions League.
Τρίτη 10/3
18:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 11/03
19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
ΡΕΒΑΝΣ
Τρίτη 17/03
19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 18/03
19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Τότεναμ – Ατλέτικο
