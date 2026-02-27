ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League

Πότε παίζουν Σίτι - Ρεάλ και πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των «16» του Champions League

Η UEFA γνωστοποίησε τις ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων της φάσης των «16» του Champions League.

Με την πρώτη κόντρα των Σίτι και Ρεάλ να έρχεται στις 11 του Μάρτη, η UEFA επισημοποίησε και δημοσιοποίησε τις μέρες και τις ώρες όλων των αναμετρήσεων της φάσης των «16» του Champions League.

Τρίτη 10/3

18:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 11/03

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

ΡΕΒΑΝΣ

Τρίτη 17/03

19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 18/03

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

Τότεναμ – Ατλέτικο

