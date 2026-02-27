Εκτός πλάνων ο Κανέ

Ο 29χρονος μέσος από την Γουϊνέα δεν υπολογίζεται από τον Ρουί Φερέιρα. Το περασμένο καλοκαίρι ο Κανέ αποτέλεσε μία από τις μεταγραφές του Εθνικού που έκαναν αίσθηση. Ωστόσο δεν «έπιασε» στην ομάδα της Άχνας.

Ο Κανέ πέρασε απαρατήρητος από το Δασάκι, δεν βοήθησε και τέθηκε εκτός πλάνων. Με αυτά τα δεδομένα ο Μαμαντού Κανέ που μέτρησε 10 συμμετοχές εκ των οποίων οι 5 ως βασικός και οι 5 ως αλλαγή θα αποτελέσει παρελθόν από τον Εθνικό.

Ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου ο Ρουί Φερέιρα έχει τις επιστροφές των Μάια, Αγγελόπουλου. Οι επιστροφές αναμένεται ότι θα φέρουν και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ερωτηματικό αποτελούν οι Γκονζάλες και Μπαχανάκ.

Το αυριανό παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου είναι πολύ σημαντικό. Παρά την ήττα από τον Απόλλωνα το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό και υπάρχει αισιοδοξία για το τρίποντο.