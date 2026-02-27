ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την Μπέτις στους «16» ο Παναθηναϊκός (Τα ζευγάρια στο Europa League)

Κόντρα... πράσινων στους «16» του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να κληρώνεται απέναντι στην Μπέτις!

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με ισπανική δύναμη και με τη φιναλίστ του περασμένου Conference League στους «16» του φετινού Europa League, αφού η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με την Μπέτις.

Οι Ανδαλουσιάνοι θα κοντραριστούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους με το «τριφύλλι», το οποίο στο πρώτο ματς θα φιλοξενήσει την ομάδα του Πελεγκρίνι και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Ο Παναθηναϊκός μετά την επική πρόκριση εις βάρος της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι του ματς στην Τσεχία το βράδυ της Πέμπτης συνεχίζει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι και έμαθε επιπλέον και τον επόμενο αντίπαλό του, σε περίπτωση που βρεθεί στα προημιτελικά.

Αυτός θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Φερεντσβάρος – Μπράγκα, με τα δυο κλαμπ να είναι γνώριμα στους «πράσινους». Η μεν ομάδα του Ρόμπι Κιν φιλοξένησε το σύνολο του Μπενίτεθ στη φετινή League Phase, ενώ οι Πορτογάλοι ήταν εκείνοι που σταμάτησαν τον δρόμο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League, το καλοκαίρι του 2023.

Η Μπέτις βρέθηκε στην 4η θέση της φετινής League Phase, με 5 νίκες στη διαδικασία, μετά και την περσινή τρομερή πορεία της μέχρι και τον τελικό του Conference League. Μάλιστα, εκεί είχε προηγηθεί απέναντι στην Τσέλσι, αλλά η ποιότητα του Πάλμερ και των υπόλοιπων «μπλε» είχαν υποχρεώσει τους Σεβιγιάνους στη δεύτερη θέση με το μετάλλιο του φιναλίστ.

Η μοναδική ήττα που κατέγραψε η Μπέτις για φέτος στο Europa League ήταν σε... ελληνικό έδαφος, με το 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου! Έχει επίσης να επιδείξει το 2-2 με τη Φόρεστ εντός έδρας σε ένα ματς που η αγγλική ομάδα είχε καταφέρει να παρουσιάσει εντυπωσιακό πρόσωπο στη μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη.

Για να το… προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει και από τα προημιτελικά, τότε, ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό, θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει από τις κόντρες Γκενκ – Φράιμπουργκ και Θέλτα – Λυών.

Αναλυτικά η κλήρωση των «16»:

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Μπολόνια – Ρόμα

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Στουτγκάρδη – Πόρτο

Παναθηναϊκός – Μπέτις

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Θέλτα – Λυών

Λιλ – Άστον Βίλα

Διαβαστε ακομη