Άλλαξε στάση για τον Λεάο και του προσφέρει νέο συμβόλαιο

Η διοίκηση της Μίλαν έχει αλλάξει στάση με τον Ραφαέλ Λεάο και ενώ στην αρχή της σεζόν ήταν ανοικτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του, τελικά έχει αποφασίσει να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ παρέμεινε το περασμένο καλοκαίρι στη Μίλαν, παρά το γεγονός ότι είχε συνδεθεί το περασμένο καλοκαίρι διάφορες ομάδες, αλλά τους πρώτους μήνες της σεζόν δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον να βοηθήσει τους «ροσονέρι».

Η Μίλαν, που επέκτεινε τη συνεργασία της με τον 26χρονο Πορτογάλο σταρ έως τις 30 Ιουνίου του 2028, είχε αποφασίσει να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του και εξέταζε τις προτάσεις, έχοντας όμως την ρήτρα εξαγοράς στο συμβόλαιο της με τον Λεάο, που φθάνει τα 175 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» η διοίκηση έχει αλλάξει γνώμη μετά την άνοδο στην απόδοση του Λεάο και ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιθετικός έχει αποφασίσει να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στη Μίλαν και ζήτησε από τον μάνατζερ του, Χόρχε Μέντες, να προχωρήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του, για δύο ακόμη χρόνια μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Ο Λεάο έχει ανεβάσει την απόδο ση του τους τελευταίους μήνες και έχει στο ενεργητικό του εννιά γκολ και δύο ασίστ σε 21 αγώνες.