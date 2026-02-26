Δεν είναι ώρα για επίρριψη ευθυνών στην ΑΕΚ

Κάτι παραπάνω από must win είναι για την ΑΕΚ το παιχνίδι της Κυριακής (01/03, 17:00) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στην «Αρένα». Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από Απόλλωνα και Ομόνοια Αραδίππου (για πρώτη φορά φέτος η ΑΕΚ δέχθηκε δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα), δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών. Ενδεχόμενο τρίτο συνεχόμενο αποτυχημένο αποτέλεσμα θα προκαλέσει τριγμούς στο οικοδόμημα της ΑΕΚ με απρόβλεπτες συνέπειες.

Όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση στη βαθμολογία, η ομάδα της Λάρνακας πρωτίστως θα πρέπει να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή της προοπτική για τη νέα σεζόν και μετά να προσπαθήσει να επανέλθει σε τροχιά πρωταθλητισμού, εάν αυτό είναι εφικτό. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσει αρχικά την παρουσία της στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα, αφού έχει αποχαιρετήσει πρόωρα τον θεσμό του κυπέλλου.

Οι κιτρινοπράσινοι διέρχονται περίοδο αγωνιστικής κάμψης και αυτό μαρτυρούν όχι μόνο τα τελευταία τους αποτελέσματα αλλά και οι «φτωχές» τους εμφανίσεις. Η ομάδα παρουσιάζεται χωρίς ψυχή και ενέργεια, δείχνει να έχει «αδειάσει» λόγω κόπωσης ορισμένων ποδοσφαιριστών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αγώνων που έχουν δώσει αλλά και λόγω των πολλών και μαζεμένων τραυματισμών που έχουν προκύψει.

Οι ευθύνες για την κατιούσα πορεία της ΑΕΚ βαραίνουν τόσο τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, όσο και τον προπονητή, ο οποίος καλείται να κάνει καλύτερη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού αλλά και σωστότερες επιλογές. Ωστόσο, υπαίτιοι για τα τελευταία αποτελέσματα είναι και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα πρέπει με τη σειρά τους να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες.

Τρεις στροφές πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος κι ενώ τις προσεχείς εβδομάδες επαναρχίζουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, σίγουρα δεν είναι η ώρα επίρριψης ευθυνών στην ΑΕΚ. Αντίθετα, είναι η ώρα της αντίδρασης, προκειμένου η ομάδα να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Χωρίς Λέδες με Ολυμπιακό

Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό δεν θα είναι εύκολος αλλά η έκβασή του εξαρτάται, πρωτίστως, από τα πόδια των παικτών του Ιδιάκεθ. Από το παιχνίδι αυτό θα απουσιάσει ο Λέδες, ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών. Σημαντική απουσία για την ΑΕΚ, η οποία πιθανότατα να καλυφθεί με την παρουσία του Χάμπου Κυριάκου στο αρχικό σχήμα.