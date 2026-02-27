Οριστικό: Στη Λεωφόρο το ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης, αποκλείοντας στα πέναλτι το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν! Με αυτή τη μεγάλη πρόκρισης οι «πράσινοι» επέστρεψαν δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο αλλά την ίδια στιγμή δημιουργήθηκε θέμα με την έδρα των «πρασίνων» στον επόμενο γύρο.

Συγκεκριμένα, στη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο παιχνίδι με Μίντιλαντ ή Μπέτις στις 12 Μαρτίου εντός έδρας αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει στο ΟΑΚΑ.

Το Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκεται σε φάση εργασιών όλη τη φετινή σεζόν και για τις 12 Μαρτίου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καθιστά τελείως αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει προνοήσει εγκαίρως, εξασφαλίζοντας την έγκριση της UEFA ώστε οι αγώνες της φάσης των «16» του Europa League να διεξαχθούν στη Λεωφόρο, ακόμη και για ενδεχόμενη συνέχεια της διοργάνωσης. Μάλιστα, οι «πράσινοι» έχουν ήδη πραγματοποιήσει κάποιες διορθωτικές εργασίες στη Λεωφόρο το προηγούμενο διάστημα, ώστε το γήπεδο να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τα στάνταρ της UEFA. Λόγω της ειδικής συνθήκης με το ΟΑΚΑ, η UEFA αναμένεται να είναι πιο ελαστική και να δώσει το τελικό «ΟΚ».

Με τις απαραίτητες βελτιώσεις, οι «πράσινοι» διόρθωσαν εγκαίρως ό,τι απαιτούνταν για να «προκριθεί» η λύση του ιστορικού γηπέδου, αποφεύγοντας έτσι τις αντιαισθητικές και προβληματικές λύσεις του ΟΑΚΑ, όπου τα συνεχιζόμενα έργα δημιουργούσαν μετακινήσεις και δυσκολίες για ομάδες, κόσμο και τηλεοπτικές παραγωγές.Πλέον, η διεξαγωγή του πρώτου αγώνα με αντίπαλο τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ στη Λεωφόρο μοιάζει να είναι τυπική διαδικασία.

athletiko.gr