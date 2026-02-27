Champions League: Οι ματσάρες για τους «16»
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την φάση των «16» του Champions League
Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια με τις ματσάρες της επόμενης φάσης της διοργάνωσης. Βεβαίως το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μάντσεστερ Σίτι.
Παρί - Τσέλσι
Ρεάλ - Σίτι
Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
Μπόντο Γκλιμντ - Σπόρτινγκ
Γαλατά - Λίβερπουλ
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο - Τότεναμ
Λέβερκουζεν - Άρσεναλ
Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης νοκ άουτ είναι οι εξής:
- Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026
- Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
- Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
- Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)