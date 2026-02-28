Θα αργήσει κι άλλο το ντεμπούτο του Γκουρφίνγκελ - Νέος τραυματισμός στην ΑΕΚ

Εκτός δράσης για διάστημα 2-3 εβδομάδων θα παραμείνει ο Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου αλλά ακόμη δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής, τραυματίστηκε στην προπόνηση στο ισχίο και έτσι ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το πιεσμένο πρόγραμμα της ΑΕΚ, μέσα στον Μάρτιο.

Εκτός από το πρωτάθλημα οι κιτρινοπράσινοι θα έχουν και τους αγώνες με την Κρίσταλ Πάλας για τους «16» του Conference League στις 12 και 19 Μαρτίου.