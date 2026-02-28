ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με οδηγό το μηδέν στην άμυνα η εξόρμηση στο ΓΣΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Με οδηγό το μηδέν στην άμυνα η εξόρμηση στο ΓΣΠ

Φουλάρει για την κρίσιμη μάχη στο ΓΣΠ ο Απόλλωνας.

Ένα εντυπωσιακό στατιστικό συνοδεύει τον Απόλλωνα επί εποχής Ερνάν Λοσάδα, το οποίο η ομάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει στο ντέρμπι της Δευτέρας με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (19:00), για την 24η αγωνιστική.

Εκτός από τις εννέα συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, οι κυανόλευκοι δεν έχουν δεχτεί γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια που έδωσαν από τη στιγμή που ανέλαβε ο Αργεντινός κόουτς την ομάδα, επικρατώντας με το ίδιο σκορ (0-1) της Ε.Ν. Ύψωνα, της Ένωσης, της Ομόνοιας Αραδίππου και της ΑΕΚ.

Συνολικά, στους εννέα αγώνες οι κυανόλευκοι δέχθηκαν μόλις τρία γκολ, όλα εντός έδρας, από τον ΑΠΟΕΛ, την Πάφο και τον Ολυμπιακό. Η συνοχή των γραμμών, οι αλληλοκαλύψεις και η ομαδική αμυντική λειτουργία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε η ομάδα να βελτιώσει τις αμυντικές της επιδόσεις.

Αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει ο Απόλλωνας στον δύσκολο αγώνα της Δευτέρας απέναντι στην καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λεμεσού ταξιδεύει στη Λευκωσία για να συνεχίσει το εντυπωσιακό της σερί, γνωρίζοντας ότι με μια νίκη στο ΓΣΠ θα επαναπροσδιορίσει τους φετινούς της στόχους.

