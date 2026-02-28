Επανέρχεται για Τσαλχάνογλου η Γαλατασαράι

Η Ίντερ έχει δεχθεί ξανά κρούση από την Γαλατασαράι για την παραχώρηση του Τούρκου διθενή μεσοεπιθετικού Χακάν Τσαλχάνογλου το προσεχές καλοκαίρι.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας είχε προσπαθήσει και τον περασμένο Αύγουστο να πάρει τον 32χρονο Τούρκο σταρ πίσω στη χώρα του, αλλά τελικά αυτός παρέμεινε στο Μιλάνο.

Στο τέλος της σεζόν όμως, όπως σχετικά αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», θα αποχωρήσει από την Ιταλία και το Μιλάνο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Γαλατασαράι, που προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματά του.

