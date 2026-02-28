Αυτούς επέλεξαν για την κρίσιμη μάχη στο Δασάκι οι Φερέιρα και Σατσιάς
Οι συνθέσεις Εθνικού Άχνας και Ομόνοιας Αραδίππου.
Κρίσιμη μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό Άχνας (23 βαθμούς) και Ομόνοια Αραδίππου (28 βαθμούς).
Ο Ρούι Φερέιρα παρατάσσει την ομάδα του με στόχο την επιστροφή στις νίκες που θα δώσει βαθιά ανάσα με τους: Φλόρες, Φελίπε, Λομοτέι, Πεχλιβάνη, Μασάδο, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Νενέκο, Γιούση, Σιβέριο, Αντερέγκεν.
Από την άλλη ο Μαρίνος Σατσιάς, που είδε την ομάδα να κερδίσει την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, επέλεξε τους: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Χαβέλκα, Ενρίκε, Κάνο, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο, Μουαντίπ, Γεωργίου, Λομονάκο.