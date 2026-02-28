Αυτούς επέλεξαν για την κρίσιμη μάχη στο Δασάκι οι Φερέιρα και Σατσιάς

Κρίσιμη μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε Εθνικό Άχνας (23 βαθμούς) και Ομόνοια Αραδίππου (28 βαθμούς).

Ο Ρούι Φερέιρα παρατάσσει την ομάδα του με στόχο την επιστροφή στις νίκες που θα δώσει βαθιά ανάσα με τους: Φλόρες, Φελίπε, Λομοτέι, Πεχλιβάνη, Μασάδο, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Νενέκο, Γιούση, Σιβέριο, Αντερέγκεν.

Από την άλλη ο Μαρίνος Σατσιάς, που είδε την ομάδα να κερδίσει την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, επέλεξε τους: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Χαβέλκα, Ενρίκε, Κάνο, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο, Μουαντίπ, Γεωργίου, Λομονάκο.