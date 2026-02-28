Δυνατό μπάσιμο της Μίλαν για τον Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης πάνω του.

Σύμφωνα με το Tuttosport η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που θα μπουν στη διεκδίκηση του wonderkid της Γκενκ το προσεχές καλοκαίρι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα τον Καρέτσα έχουν βάλει στο στόχαστρο η Μάντσεστερ Σίτι, η Λειψία.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα τονίζει ότι για να προχωρήσει στη μεταγραφή η Μίλαν θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και να ξοδέψει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

sport24.gr