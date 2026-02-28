Η Μπρέντφορντ υπέγραψε νέο εξαετές συμβόλαιο με τον Κιθ Αντριους

Οι επιτυχίες της ομάδας του δυτικού Λονδίνου οδήγησαν τη διοίκηση να δώσει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας στον 45χρονο Ιρλανδό κόουτς, ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Τόμας Φρανκ το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Δανός ανέλαβε την Τότεναμ.

Στην εφετινή σεζόν οι «σφήκες» διεκδικούν με αξιώσεις ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντριους μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ήταν προπονητής στατικών φάσεων στην Μπρέντφορντ, ενώ ποτέ δεν είχε αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή από το 2015, όταν και ασχολήθηκε με το επάγγελμα και εργάστηκε ως βοηθός στην ΜΚ Ντονς, την εθνική Ιρλανδίας, τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και στη συνέχεια στην Μπρέντφορντ στο πλευρό του Φρανκ.

sdna.gr